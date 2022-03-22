东航客机坠毁事件多位家属抵达藤县 当地设应急服务队酒店广西

“听闻航班失事，我们21日连夜驱车从湖南永州赶到广西藤县，希望第一时间了解事件经过。”3月22日，东航客机坠毁事件乘客家属雷佳荣接受记者采访时说。 北京时间3月21日下午，东方航空公司MU5735客机执行昆明—广州航班任务时，在广西梧州市藤县上空失联。经中国民航局确认，该飞机在藤县境内坠毁，机上人员共132人，其中旅客123人、机组9人。 雷佳荣的外甥女婿刘志宏，是失事航班的一名旅客。“我们当天下午4点多得到消息，确认刘志宏搭乘的正是这趟失事航班后，我们立即赶过来。”雷佳荣说。 据雷佳荣介绍，刘志宏刚满30岁，与其外甥女刚结婚半年，老家在云南昆明，工作单位在广州，是当地一家企业的财务总监。他当天搭乘这趟航班正是要返回工作地点。 22日凌晨零点40分左右，雷佳荣等4名家属抵达航班失事地点藤县，当地相关工作人员安排家属们入住接待酒店，并送来餐食。22日16时，其他4名家属也抵达藤县。 东航客机坠毁事件发生后，多地救援力量援驰广西，在连夜展开救援的同时，家属的联系与紧急情况的处置工作也在同步进行。 记者22日走访了解，目前，藤县县城多家酒店已被安排为航班乘客家属的临时接待酒店，已有多名MU5…