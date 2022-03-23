拉萨，西部唯一的“日光之城”，市容漂亮生活休闲，还能看到雪山_城市_旅游_游客

拉萨是重要的旅游城市，也是西部地区唯一一座享有“日光之城”称号的城市，这里的海拔为3650米，年均日照时数达到3000小时，每年的大部分白天都沐浴在阳光之中，重要的一点是城市整洁，市容市貌非常漂亮，走在城里就可以看到城外的雪山，它们在一年的大多数时间为积雪状态，这种震撼的视觉效果是很多城市所没有的。 拉萨是一座繁华的城市，但繁华之中保留了恰到好处的安静，即使走在游人如织的八廓街，内心也非常平静。 人的淡定，有时候出于本能，有时候因为环境氛围的影响，这么多人迷恋拉萨，大概就是因为这座城市能够让人变得简单。 之前到拉萨小住几天，除了打卡城内的大小景点，也喜欢到处闲逛。 拉萨的天空蓝得非常纯粹，偶尔几朵白云的点缀更加显得这座城市魅力无边。 放眼望去，蓝天下是若隐若现的雪山，近处是带有新派藏式风格的建筑，这些建筑一般三到五层，外观采用简单的色调。 拉萨的马路宽敞整洁，交通秩序井然，部分路段还有环形过街天桥，这些天桥是理想的观景桥，本身也是一道景观，最人性化的地方是天桥通往地面的位置建有垂直电梯，对老年人或其他特殊人群非常友好。 拉萨的常住人口并不多，但每年到访的游客很多，这里是西部重要的旅游集…