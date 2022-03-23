东航：飞机起飞前符合适航要求 联系到全部旅客家属 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

昨天晚上九点，国家应急处置指挥部在广西梧州举行新闻发布会。发布东航客机坠毁事件的相关调查进展，并回答社会各界所关切的相关问题。 东航MU5735航班于3月21日13：16从昆明起飞，14：17分保持巡航高度8900米进入广州管制区。14：20管制员发现飞机高度急剧下降，随即多次呼叫机组，但未收到任何回复，14：23飞机雷达信号消失。后经核实，飞机在广西壮族自治区梧州市藤县境内坠毁。截至22日凌晨，搜救工作尚未发现幸存人员，公安部门已对现场进行了封锁管控。 东航：已与全部123名旅客家属取得联系 一是密切关注旅客搜救情况，与广西壮族自治区党委、政府，梧州市委、市政府紧密联系，随时准备提供资源和运力保障； 二是全力做好旅客家属援助工作，迅速开通援助热线电话，同时通过各种途径主动与家属进行联系，尽快全面掌握旅客信息，24小时内与全部123名旅客的家属取得联系，组建100多名家属援助工作团队，有序开展家属援助工作； 三是开展安全隐患大排查，全面加强飞行、机务、空保和客货检查及环节管控，以最高标准、最严要求、最强力量、最实作风，确保航空运行绝对安全。 开展“一户一册一专班”的援助服务 有记者问道…