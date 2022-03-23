奥密克戎毒株不是大号流感 疫情结束需要4个条件 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

3月22日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍慎终如始、从严从实从细抓好疫情防控工作有关情况，并回答媒体提问。 截至3月21日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗323036.7万剂次，完成全程接种的人数为124041.3万人。 当前，全国新增本土感染者仍在快速增加，疫情防控形势依然严峻复杂。要坚决采取果断措施，疫情发现要更早，疫情处置要更快，落实防控措施要更实，服务群众要更到位，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。 3月1日-21日，全国累计报告本土感染者超过41000例，波及28个省。 吉林省疫情处于高位发展阶段，3月1日-21日，累计报告感染者超过22000例，自3月14日以来连续8天每日新增感染人数均超过1000例，疫情主要集中在吉林市和长春市，两市社会面传播风险仍然存在。 精准防控最核心的精髓是快速和有效。首先，在有效的前提下要强调快，不能光说精准，但是忽视了它的快速。如果精准加上快速，这就是非常重要的精准的精髓。如果要做到精准，它首先要依靠科学、依靠科技，要以证据为基础来进一步使我们的管控，使我们的流调包括密切接触者的追踪、检测、病毒变异的监测、临床救治，也包括刚才说的第三版核酸检测的…