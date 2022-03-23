本土疫情处高位平台期 吉闽沪疫情形势依然严峻 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国国家卫健委22日通报，21日中国内地新增确诊病例2338例，其中境外输入57例，本土2281例。新增无症状感染者2432例，其中境外输入119例，本土2313例。 截至21日24时，中国内地现有确诊23138例，累计死亡4638例，累计报告确诊病例134564例。境外输入现有确诊1631例，累计确诊16976例，无死亡病例。 三月以来中国内地本土感染者逾四万例 疫情仍处高位平台期 21日中国内地新增本土确诊2281例，连续10天超过千例，且为近4日最高。当日本土确诊病例涉及省份达到20个，其中吉林（1902例）、辽宁（67例）、黑龙江（43例），东北三省共2012例，占据当日新增本土确诊病例的近九成。 福建省新增本土确诊（110例）连续6天位居吉林省之后列各省份第二位，且连续5天超过百例；此外，上海（31例）、山东和广东（各25例）、江西（14例）、河北（11例）也都达到两位数。 当日新增本土无症状感染者2313例，连续3天在2000例以上，分布在19个省份。其中上海（865例）、吉林（563例）、河北（212例）、山东（184例）、辽宁（183例）、福建（110例）均连续3天破百…