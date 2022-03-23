康美风铝合金风口 百叶风口 空调出风口 散流器_志趣网

自垂百叶 此风口用于具有正压的空调房间自动排气，通常情况下靠风口的百叶自重而自然下垂，隔绝室内外空气交换，当室内气压大于室外气压时，气流将百叶吹开而向外排气，反之室内气压小于室外气压时，气流不能反向流入室内，该风口有单向止回作用。 单层固定百叶 单层固定百叶叶片倾斜设计，具有防止直吹风作用，常用于洗漱间、卫生间的回风，电梯、管道口及检修口的装饰，防排烟、排风的侧送风或回风，可以与人字闸配套使用，此系列风口的叶片为固定式。 单层可调百叶 单层可调百叶风口，叶片角度可在0-180°范围内任意调节，将叶片调成不同角度，可得到不同的送缝距离和不同的扩散角，也可以配置OBD人字闸，将风量和风速控制在适当范围内。 防水百叶 防水百叶风口，系铝型材制成，其叶片设计成特殊状，具有防止雨水溅入内部的功能，一般安装在外墙上作为新风口。 门铰回风百叶 门铰式百叶是在固定百叶的基础上增加一个边框和特制门铰，内胆和边框相对分离，通过特制门铰连接在一起。用手轻拔内胆两边弹簧门锁，内胆就像门一样打开，常与过滤网配套使用，多用于回风，方便清洗过滤网。 球形喷口 球形喷口由于送风距离大，特别适用在空调送风口与人员活动范…