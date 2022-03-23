旅游 广东省文化和旅游厅提醒：清明假期出游，请做好个人防护！_TOM旅游

2022年清明假期将至， 踏青旅游 、回乡祭祖的民众将大幅增多。当前，国内疫情呈现多点散发、局部聚集、多源输入、多链并行，防控形势依然严峻复杂，加上汛期临近，强降雨、强对流等极端天气频发，引发道路交通、地质灾害、森林火警、溺水等风险显著增大。为确保出游安全，广东省文化和旅游厅提醒广大民众清明假期出游时，强化安全意识，做好个人防护。 一是自觉遵守防控要求。出行前，要密切关注卫健、疾控等部门发布的疫情动态和预警提示，加强风险评估，合理规划线路，不前往中、高风险和出现疫情的地区旅游，倡导开展省内游、周边游、短途游。进入公共文化场馆、娱乐场所、旅游景区等人流密集场所时，要全程佩戴口罩，自觉遵守测温、扫码、一米线、不聚集等防控要求，确保安全。 二是选择安全出行方式。参团旅游时，请选择具有资质的旅行社，并签订正规的旅游合同，理性购买在线旅游产品，自觉抵制“低价游”等虚假宣传。不乘坐无牌无证车辆，不携带违禁物品上车，全程系好安全带。自驾旅游时，严守道路交通安全法规，切勿超速、疲劳、酒后驾驶。及时关注目的地天气、疫情、客流等安全信息，主动购买旅游意外险，准备充足的口罩、消毒湿巾等 防护用品 ，做到预约…