旅游 安徽宣城开启“微赏花”春游模式_TOM旅游

记者从宣城市文化和旅游局了解到，春日以来，在疫情常态化防控条件下，安徽省宣城市文化和旅游局以花为媒，大力发展短周期、近距离、慢节奏的“微赏花”。 云端先赏花，吸引线下游。宣城市文化和旅游局依托“诗意宣城”双微及各县市区文旅局官方微信微博，多级联动，广泛宣传，向游客及时推送宣城市赏花胜地。自开春以来，“诗意宣城”微信公众号推送赏花游推文18篇，向广大游客全面介绍了宣城不得不玩、不得不看的赏花景点，从清雅高洁的梅花，到细腻如玉的玉兰；从楚楚动人的樱花，到漫山遍野的油菜花……宣城市在云端以花为媒，邀请游客来宣共赏。 打造身边景，赏花微旅游。在疫情防控的背景下，近距离、慢节奏的“微旅游”愈发受到欢迎。宣城市不断推出城市景观带提升建设项目，敬亭山风景区的李花，溪口镇、昭亭路的樱花，津达生态桃源的桃花，均是宣城市民春天必去“打卡”点。不断完善身边城市生态，打造城市微游景点，创造“小而美”的“打卡”点，让休闲“微旅游”融入市民日常生活。 发展“赏花＋”，走稳花经济。桃花潭畔的桃花、家朋乡的油菜花、新合千亩樱花，均是声名远扬的 特色赏花点 。宣城市大力发展“赏花＋”模式，吸引游客纷至沓来，地方特产、特…