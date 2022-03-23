Infosys蝉联Ethisphere全球最具商业道德的企业

该奖项表彰以一流的道德规范、合规和治理实践展现出卓越领导力和承诺商务诚信的企业

印度班加罗尔2022年3月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 数字化和咨询服务的全球领军者Infosys（印度国家证券交易所、孟买证券交易所、纽约证券交易所代码：INFY）今日宣布，已连续二年被Ethisphere Institute评选为2022年全球最具商业道德的公司之一。Ethisphere Institute是定义和推进合乎道德商业实践标准的一个全球领导者。Infosys是印度唯一一家获得此殊荣的公司，也是全球在软件和服务行业四大获奖者之一。

今年，来自22个国家、跨45个行业的136家企业受到表彰。该奖项根据Ethisphere Ethics Quotient®对企业进行评估，涵盖多个类别，包括文化、环境和社会实践、道德与合规、治理、多样性以及支持提升价值链的举措。

Ethisphere首席执行官Timothy Erblich表示：“以道德、负责和诚信的方式推动积极变革是当下企业领导者们所面临的最重要的使命。我们始终被‘全球最具商业道德企业榜’的获奖者们对诚信、可持续发展、治理和社区做出的贡献所鼓舞。我对Infosys获此殊荣表示祝贺。”

Infosys首席执行官和执行董事Salil Parekh 表示：“道德是我们一切工作的核心，也是Infosys多年来赖以建立其成功的核心价值观之一。我们很荣幸获得享有声望的Ethisphere Institute的认可。连续第二年获得这一奖项证明了我们在道德实践方面的卓越表现，正如我们的C-LIFE价值观所阐明的那样，我们承诺以最大的诚信和透明度运营。”

您可以查阅2022年全球最具商业道德企业完整版名单：https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees

评选方法和评分

全球最具道德企业的评选流程基于Ethisphere 专有的Ethics Quotient®，包括200多个问题，涉及文化、环境和社会实践、道德与合规活动、治理、多元化和支持强大价值链的举措等。该过程作为一个操作框架，用于采集和编纂全球各行业企业的领先做法。

关于Ethisphere

Ethisphere®是定义和推进商业道德实践标准的全球领导者，旨在由此促进企业培养优质品格，赢得市场信任并实现商业成功。Ethisphere拥有丰富深厚的专业经验，通过基于数据的洞察来评估和定义核心道德标准，可以帮助公司提升品质，评估和改善企业文化。Ethisphere通过其“全球最具商业道德企业”评选计划来表彰优秀公司的卓越成就，并向“商业道德领导力联盟（BELA）”不断输送行业专家。

更多信息可以查询：https://ethisphere.com

关于Infosys

Infosys是数字化与咨询服务的全球领军者。我们帮助50多个国家的客户领航他们的数字化转型。凭借40多年在系统管理和全球化公司运营方面的经验，我们能够为客户的数字化旅程提供专业的引导。我们通过AI核心技术赋能企业，让他们游刃有余地区分出变革的优先事项。我们还通过大规模采用敏捷数字化技术，帮助企业打造前所未有的绩效和客户愉悦度。我们不懈学习，帮助客户构建并向其传授数字化技能、专知和来自我们的创新生态系统中的创意，令客户的业务不断改进。

敬请访问www.infosys.com，了解Infosys（印度国家证券交易所、孟买证券交易所和纽约证券交易所代码：INFY）如何帮助您的企业领航下一次浪潮。

安全港

本新闻稿中有关我们未来增长前景、财务预期以及应对 COVID-19 对我们员工、客户和利益相关者影响的计划的某些陈述是前瞻性陈述，旨在符合 1995 年《私人证券诉讼改革法案》下的“安全港”条件，其中涉及许多风险和不确定性，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中的结果存在重大差异。与这些声明相关的风险和不确定性包括但不限于：有关 COVID-19 的风险和不确定性以及政府和其他试图遏制其传播的措施的影响，与印度、美国和世界其他国家经济衰退或衰退相关的风险，政治、商业和经济状况的变化，收益波动，外汇汇率波动，我们管理增长的能力，IT 服务的激烈竞争，包括可能影响我们的成本优势、印度的工资增长、我们吸引和留住高技能专业人员的能力，固定价格、固定期限合同的时间和成本超支，客户集中度，移民限制，行业部门集中度，我们管理国际业务的能力，我们重点关注领域对技术的需求减少，电信网络中断或系统故障，我们成功完成和整合潜在收购的能力，对我们服务合同的损害赔偿责任，Infosys 进行战略投资的公司的成功，政府财政激励措施的撤回或到期，政治不稳定和地区冲突，对在印度境外筹集资金或收购公司的法律限制，未经授权使用我们的知识产权和影响我们行业的总体经济状况以及未决诉讼和政府调查的结果。我们在美国证券交易委员会的文件中更全面地描述了可能影响我们未来经营业绩的其他风险，包括我们截至 2021 年 3 月 31 日的财政年度的 20-F 表格年度报告。这些文件可在 www.sec.gov上获得。 Infosys 可能会不时做出额外的书面和口头前瞻性陈述，包括公司向美国证券交易委员会提交的文件和我们向股东提交的报告中包含的陈述。除非法律要求，否则公司不承诺更新公司或代表公司不时做出的任何前瞻性陈述。

Infosys蝉联Ethisphere全球最具商业道德的企业 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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