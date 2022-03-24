“托娃套餐”要的，“托教套餐”不敢的托管辅导托娃酒店托育_手机网易网

“托娃套餐”要的，“托教套餐”不敢的 2022-03-24 07:05:02 开伟思考 作者童其君系中国知名时事评论员 近日，南京多家 酒店 推出的“ 托娃 套餐”成了网上热议的话题。在众多“托娃套餐”中，南京一家酒店推出的“托教套餐”显得与众不同，除了“ 托管 ”服务，还提供“英文基础、日文基础、语数 辅导 ”等学科类辅导业务，再次引发网友热议！扬子晚报/紫牛新闻记者对此进行调查。（3月22日《扬子晚报》） 今年政府工作报告中提出完善三孩生育政策配套措施，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，多渠道发展普惠 托育 服务，减轻家庭生育、养育、教育负担。对此，我是喜忧参半。忧的是，关于发展普惠托育服务体系，社会的呼声很高，政府也出台了一系列措施，但在具体实施过程中还是存在不少困难和问题。喜的是，社会力量参与提供普惠托育服务，在当前疫情形势下，南京酒店在行业艰难的情况下推出“托娃套餐”，这是多赢之举，解决了都是双职工，家里又没有老人帮忙家长们的后顾之忧，又拓宽了酒店的收入来源。此外，还较好地体现了企业的社会责任感。这很好。 不过，除了“托管”服务，还提供“英文基础、日文基础、…