携程:2021Q4及全年财报,全年净营业收入200亿元

【品橙旅游】2022年3月24日，携程集团（纳斯达克：TCOM及香港联交所：9961）公布了截至2021年12月31日第四季度及全年的财务业绩。 财报显示，2021年携程集团全年净营业收入为200亿元，约恢复至2019年的56%——相关数据显示，中国国内旅游总收入恢复至疫情前51%。2021年Non-GAAP归属携程集团股东的净利润为14亿元。 疫情以来，携程积极为商家纾困减负、助力商家提质增收；同时，“旅游营销枢纽”和“深耕国内，心怀全球”两大长期战略已经初露峥嵘；在助力旅游目的地振兴方面，携程通过度假农庄以及多元化的政企合作模式取得了多项成果。纵观2021全年，携程与全球旅游业共同处于“积极筑底、静待春来”的进程中。 溢出效应：为商家纾困减负 助力提质增收 2021年携程四大主营业务业绩平稳。从全年营收来看，住宿预订收入81亿元，交通票务收入69亿元，旅游度假收入11亿元，商旅管理收入13亿元。其中，国内机票与酒店业务全年领先于行业恢复。在此基础上，携程还致力于发挥“溢出效应”支持平台商家。 数据显示，2020至2021年，携程累计为旅行社、机票代理商、酒店等行业商家纾困减负；纾困…