携程发布第四季度及全年财报：全年净营收200亿元携程财报_新浪科技_新浪网

查看最新行情 新浪科技讯 北京时间3月24日早间消息，携程网（Nasdaq：TCOM）今日发布了 截至2021年12月31日第四季度及全年未经审计的财务业绩。 财报显示， 2021 年携程集团全年净营业收入为200亿元 ，约恢复至 2019 年的 56%， 2021年 Non-GAAP 归属携程集团股东的净利润 为 14 亿元。 携程第四季度净营收为47亿元人民币（约合7.35亿美元），不按照美国通用会计准则（non-GAAP）计算，2021年第四季度归属于公司股东的净利润为3.09亿元人民币（约合4800万美元）。 从全年营收来看，住宿预订收入81亿元，交通票务收入69亿元，旅游度假收入11亿元，商旅管理收入13亿元。其中，国内机票与酒店业务全年领先于行业恢复。在此基础上，携程还致力于发挥“溢出效应”支持平台商家。 数据显示，2020至2021年，携程累计为旅行社、机票代理商、酒店等行业商家纾困减负；纾困金额约为疫情以来，Non-GAAP归属携程集团股东的净利润总和的2.5倍。携程累计向中小微企业主发放贷款超300亿元，约为2021年公司全年营收的1.5倍；携程因疫情产生的退改订单交…