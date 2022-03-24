业绩呈现回暖 华住急盼酒店业“春天”季琦华住净营收酒店酒店业_手机网易网

作为"国内第二大 酒店 集团"的 华住 亮出了2021年的成绩单。3月23日，华住集团有限公司（以下简称"华住集团"）发布了2021年第四季度及全年财报。财报显示，2021年全年，华住集团酒店 净营收 同比增长25.5%，全年净营收达128亿，净亏损为4.65亿元。其实，由于疫情防控的向好，商旅客人的不断增多，华住集团的净亏损相比2020年有着大幅度的收窄。在业内人士看来，华住业绩的回暖，与其酒店数量持续扩张不无关系，期待接下来酒店市场能够迎来春天。 营收增两成亏损收窄 随着疫情防控的向好，商旅客人逐渐增多，去年的国内酒店市场明显好于2020年。 根据华住集团披露的财报，华住集团2021年四季度净营收达33.5亿元，较去年同期增长9.1%；2021年全年，华住集团酒店净营收同比增长25.5%，全年净营收达128亿，归属于华住集团净亏损为4.65亿元，而2020年全年净亏损则为22亿元。由此可见，华住集团去年的净亏损大幅收窄，业绩有所回升。 与此同时，财报还显示，华住中国2021年全年RevPAR(平均可出租客房收入)实现同比上升15.6%至172元，恢复至2019年87%的水平；ADR…