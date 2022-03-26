亚朵：未举办或授权任何他方以众筹方式进行招商加盟活动酒店集资

北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸）3月26日，据 "亚朵ATOUR" 微博消息，亚朵酒店发布针对近期冒充我司酒店品牌非法集资进行诈骗的声明。声明显示，日前有网友向亚朵酒店反馈有人假冒酒店品牌方名义在网上进行非法集资活动，为保护广大网友利益，亚朵酒店已第一时间向警方报案。 亚朵酒店方面还声明：亚朵集团未举办或授权任何他方以众筹方式进行旗下相关酒店品牌的招商加盟活动。所有以高额回报为噱头的集资信息均属诈骗。遇到此类情况，您应当立即报警处理。同时，亚朵集团目前开发运营的APP只有"亚朵"且仅提供正规应用市场下载，请不要轻易点击下载他人转发的软件下载链接，以免上当受骗。 亚朵酒店辟谣：未举办或授权任何地方以众筹方式进行招商 鞭牛士3月26日消息，今日，针对近期冒充亚朵酒店品牌非法集资进行诈骗一事，亚朵酒店发布如下声明： 据了解，亚朵酒店背后的公司为上海亚朵商业管理(集团)有限公司，成立于2013年，旗下拥有A.T.HOUSE、亚朵S酒店、ZHotel、亚朵酒店、亚朵X酒店、轻居六大住宿品牌。 据天眼查显示，过去八年时间，亚朵酒店共获得4轮融资，共计10亿元。 2017年，亚朵商业管理集团董事…