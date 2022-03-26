[郑州银行刷墙广告 中牟银行刷墙广告 巩义银行刷墙广_志趣网] [郑州银行刷墙广告 中牟银行刷墙广告 巩义银行刷墙广_志趣网] 河南亿富达广告有限公司成立于2018年3月，秉承公司文化理念、价值观。在中原地区扎根，服务于华中地区用户，为用户抢占农村市场。公司初具规模，目前员工已达120余人，施工团队28组，业务覆盖河南、山东、湖北、安徽，湖南江苏。 墙体广告作为一种新兴的大型户外广告形式，在农村和中小城市旁，墙体广告随处可见，直接面对您的消费者进行宣传，其以出现频率高、分布范围广、费用低、画面显示久、干扰度小等优势，近年来已被国内众多企业选择。在铁路、国道、省道，各市县进出口都设立墙体广告，形成一种宣传网络，无论是出差、旅游、走亲、访友、赶集，都会不经意间给消费者留下美好而深刻的印象。 一般而言，河南亿达墙体广告公司的选择在国道、省道两侧的醒目位置、主要公路干道旁的饭店、旅馆、加油站、各县与乡镇路口醒目处、自然村与农田交接处。 公司以质量保障，服务至上的宗旨，获得用户一致好评。2019年4月成为河南川渝商会理事单位，河南易小康农村电商扶贫战略合作单位。