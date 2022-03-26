放弃清明、难守五一：2022上半年旅游业“大撤退”旅行社导游客源

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 种种迹象表明，鉴于3月起国内新一波疫情严峻防控形势，不少旅游从业者选择彻底放弃虎年春天首个经营黄金档——清明节。不仅如此，由于难以判断4月中下旬疫情是否能够得到全面控制，业内对于是否坚守2022年上半年最“捞金“的经营档——五一小长假，持谨慎保守态度。 一旦清明、五一相继失守，基本意味着旅游业2022上半年凉凉。 层层重压下，旅游从业者开始焦躁不安。近期，从个人到企业，再到行业，为旅游业请援的声音逐渐增多。 然而，从大家呼吁的请援措施上看，短期内能够实现的屈指可数，企业自救依然是主流。为了能够在变幻莫测的大经济环境下得以存活，绝大多数旅游从业者选择放弃前行，死守底线，一场行业性大撤退难以避免。 01 “清明节我已经彻底放弃了”。 顾魏在南方经营一家中等规模旅行社，眼瞅着虎年春天第一个旅游旺季——清明节即将到来，他不但提不起兴趣，反而做出这个大胆决定。 不是他有钱不赚，而是压根没赚钱机会。 3月疫情爆发以来，短短半个月，快速蔓延至28个省，全国旅游业全线停摆。 根据兰州大学《新冠肺炎疫情全球预测系统》初步预测结果显示，在当前政府采取的及时…