光遇：不能在“饭店”里弹琴？避开蹭饭的时间，挂机自带饭盆_腾讯新闻

光遇：不能在“饭店”里弹琴？避开蹭饭的时间，挂机自带饭盆 前言： 大家好，我是林克。每日分享游戏、电竞情报、攻略玩法等。 玩家A说她看到一个帖子，感觉很典型，也具有争议。就是在老奶奶那里挂机，除了专心烤馒头之外，还能不能做别的事，比如弹琴？林克也觉得有趣，这件事每天都在发生，因为“吃饭”成为常驻玩法，自然无法避免这类事发生。 今日话题：不能在“饭店”里弹琴？避开蹭饭的时间，挂机自带饭盆 不能在“饭店”里弹琴？ 首先是肯定的，当然可以弹琴。毕竟全地图，每一个地方，没有人规定，不能弹琴，或者不能做什么。全凭玩家自觉遵守，以及默契守成。也可以这样理解，在什么地方做什么，不做什么，玩家的心里，还是一个“谱”的，基本上约定成俗。就像是在“饭店”，大多数人，都会带饭盆吃饭。 避开蹭饭的时间 前面说了，可以弹琴。但是做人要自觉。蹭饭的时间，每天都是固定的，早上8点、10点、12点，下午16点、18点、20点等。大家在吃饭的时候，就认真吃饭。不要做其他的事，你想弹琴可以，错过这几个时间段（每次30分钟），你想怎么弹，怎么玩都可以，但不要在蹭饭的时候，请尊重其他人。 挂机自带饭盆 另外在挂机吃饭的时候，…