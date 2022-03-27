金沙中国响应“地球一小时2022”

连续十四年参与全球节能活动

澳门2022年3月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 金沙中国旗下酒店及度假村，包括澳门金沙®、澳门威尼斯人®、设有四季酒店的澳门百利宫®、澳门巴黎人，以及设有澳门伦敦人酒店、伦敦人御园、澳门瑞吉酒店、澳门康莱德酒店及澳门喜来登大酒店的澳门伦敦人®，周六联同世界各地的企业及大众，关掉酒店外墙及非主要的室内照明一小时，以支持及响应“地球一小时2022”。今年是金沙中国连续第十四年参与“地球一小时”，积极推动环境可持续发展。

“地球一小时”始于2007年，通过鼓励个人、社区、家庭及企业关灯一小时，从而推动环保意识，并提高全球各地对气候变化的关注。

除响应此项年度活动外，金沙中国自2013年起每月亦持续进行“地球一小时”关灯活动，旗下物业在全年每月的首个星期二晚上关掉酒店外墙照明、标牌及户外大型屏幕一小时。

金沙中国度假村营运高级副总裁麦萃贤表示：“金沙中国很高兴连续十四年参与‘地球一小时’，通过支持这项全球大型环保活动，提高全民节能意识，鼓励大众积极采取行动应对气候变化。公司除响应此项年度活动外，期望通过每月进行‘地球一小时’关灯活动，能减少能源消耗的同时，也呼吁大众以实际行动推动健康环保的生活方式以及全面落实绿色运营方针。”

自2019年起，金沙中国推出了一系列可持续运营举措，让公司的整体能源效益每年可节省2,600万千瓦小时。

金沙中国于2021年取得的环保成果：

太阳能发热混能设备产生了 275 千兆焦耳（GJ）的可再生能源；

节省909,000千瓦时的能源；

金沙中国旗下酒店物业超过99%采用LED照明装置；

投放195 万美元于能源效益项目；

采购40,000兆瓦时符合再生能源凭证标准的电力；

超过4,000 项环保行动；

受全球疫情影响导致业务活动减少的情况下，在范畴 1（直接）及范围 2（间接）的碳足迹排放量相比2018年基线水平年减少了 32%；

于澳门百利宫展开高温热泵安装工程，全面取替液化石油气锅炉；

强化澳门威尼斯人的中央控制及管理系统，并计划在未来数年内为各物业进行改善工程；为可连接的特殊系统进行升级，为日后更先进的人工智能及自动化应用铺路；

团队成员于为期两周的节能路演活动中购买LED 照明产品及回收旧灯泡，身体力行响应2021年世界环境日

金沙中国于2021年获得的奖项及肯定包括：

公司旗下各酒店物业均获得“澳门环保酒店奖”金奖：澳门金沙、澳门威尼斯人、澳门巴黎人、澳门四季酒店、澳门喜来登大酒店、澳门康莱德酒店、澳门瑞吉酒店及澳门伦敦人

入选道琼斯可持续发展亚太指数（DJSI Asia Pacific）；

于第六届香港企业可持续发展指数（HKBSI）排名第九；

于第二届大湾区企业可持续发展指数（GBABSI）排名第八；

于首届大中华企业可持续发展指数（GCBSI）排名第十七；

于首届大中华区酒店可持续发展指数（Hotel BSI）排名第九；

入选为富时社会责任指数系列（FTSE4Good Index）的成份公司

金沙中国的环保举措是母公司拉斯维加斯金沙集团“金沙环保360”全球可持续发展策略的一部分。该策略通过节能减排、资源再生、环境保护及社区参与等多项措施，协助减少对环境造成的影响，并引领可持续发展的建筑及度假村运营模式。如欲索取更多相关信息，请浏览网页https://www.sands.com/responsibility/planet/#our-program-sands-eco360。

关于金沙中国有限公司

金沙中国有限公司（香港联交所：1928，“金沙中国”或“公司”）是一所于开曼群岛注册成立的有限公司及在香港联合交易所有限公司上市的公司。金沙中国是澳门最大的综合度假村经营商，于路氹金光大道上设有澳门威尼斯人®、澳门百利宫®、澳门巴黎人，以及澳门伦敦人® 等物业项目，同时拥有及经营位于澳门半岛的澳门金沙酒店。公司旗下的各综合度假村集合多样化的娱乐消闲、商务设施及客运业务，包括大型会议及展览场地、各式餐厅食肆、购物中心、于金光综艺馆、威尼斯人剧场、巴黎人剧场、伦敦人剧场及金沙剧场举行的世界级娱乐表演，以及来往港澳的金光飞航高速渡轮服务。公司在路氹金光大道的各物业发展项目，坚定并持续地为建设澳门成为世界旅游休闲中心贡献力量。金沙中国是全球度假村发展商拉斯维加斯金沙集团股份有限公司（纽约证券交易所：LVS）的附属公司。

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