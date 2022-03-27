[旅游｜黑龙江清明节期间举办千场文旅活动_TOM旅游] 哈尔滨市凤凰山冰凌花 黑龙江省文化和旅游厅供图 3月26日，黑龙江省群众艺术馆线上举办“我们的清明——红色少年讲述红色故事”活动，邀请哈尔滨市建工小学的9位学生讲述了中国共产党的艰辛历程。其中，学生高子涵讲述的是“党的生日为何订在七月一日”、许继珩讲述的是“西安事变前周恩来与张学良的会谈”、李赞讲述的是“触犯党纪有何下场”、郑皓文讲述的是“为什么党员之间要称同志”。黑龙江省群众艺术馆馆长董春蕾说，通过讲故事的形式，把党史知识进行传播，以此提升敬党爱党争当优秀党员的良好氛围。 红色少年讲述红色故事活动是黑龙江省文旅系统清明节期间开展文旅活动的一个缩影。为纪念传统节日清明节，黑龙江省文旅系统抢先抓早，进行了统筹安排。推出了展览、展演、诵读、旅游4大方面上千个文旅活动，受到了社会各界的广泛关注。 黑龙江省哈尔滨市木兰县图书馆举办了“地球一小时”读书活动，推出了《足下与世界》《百花山诗草》《离爱不远的地方》等多部书籍。黑龙江省绥化市北林区图书馆举办了“黑土乡音”活动，推出了由绥化市育才小学学生李朦含诵读冯旭东的作品《背包》。鹤岗市图书馆推…