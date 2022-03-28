携程“知情人”：永久远程办公，说说而已_深圳热线

原标题：携程“知情人”：永久远程办公，说说而已 携程“知情人”：永久远程办公，说说而已 携程“混合制办公”让全网打工人羡慕不已，却让内部一些员工感到无奈。 2022年2月14日，携程宣布推行“3+2”混合办公模式，计划从3月1日起允许员工在每周三、周五自行选择办公地点，并表示这项新政策将覆盖集团全体3万名员工，“不分男女、不分值岗、不做薪资调整”。 携程宣布推行“混合办公”，引得无数打工人羡慕。/微博截图 此前，携程已在两个研发部门进行了试点实验，实验的结果良好，“工作效率并没有受到影响，而且员工满意度还大幅度提升了，员工流失率大幅度下降了1/3”。 携程创始人梁建章认为，此举“既是疫情防控所需，更为缓解员工照顾家庭、带孩子的压力”，甚至有助于生育率的提高。他还呼吁其他企业效仿携程，推出混合办公制度。 这一消息直接冲上微博热搜，大部分网友表示支持，还有不少人直呼“想去携程工作”。 的确，每天节省几个小时的通勤时间，改变手忙脚乱接送孩子的窘境，还有助于提高工作效率，看上去很美。 接受采访时，梁建章陈述了混合办公的好处。/视频截图 但携程的3万名员工，并不是每个人都感到高兴。 在微博评论中…