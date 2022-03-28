多国陆续放宽出入境政策 回国隔离时间将缩短 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

近日，继柬埔寨、泰国、菲律宾、加拿大等国家陆续放松出入境限制后，新加坡也宣布自4月1日起放宽旅客入境限制，允许所有完成疫苗接种的旅客和12岁以下儿童在入境新加坡后免隔离。加之刚落幕的全国“两会”上，不断吹来文旅复苏春风，多个利好条件下，国际旅游行业或将迎来复苏。 国际方面： 多国恢复边境 或者放宽入境限制 自2019年底新冠疫情暴发至今，各国为了与病毒斗争先后不同程度实行了严格的入境措施。如今，随着疫情的好转以及各国先后总结出抗疫经验，以东南亚国家为代表的多个国家陆续宣布重新开放边境。 记者了解到，泰国、马来西亚将自4月1日起，针对完成新冠疫苗接种的旅客，入境时不再需要隔离，入境后核酸检测阴性即可自由活动。新加坡从3月15日起，简化入境程序，由低风险国家、地区以及通过疫苗接种者通道入境的旅客，可自行快速检测，无须隔离。柬埔寨自3月17日起，正式恢复落地签证，入境旅客无须出示新冠检测阴性证明，只需要提供疫苗接种证明。 同时，欧美国家也逐渐在政策上“解绑”，英国宣布3月18日起取消所有针对新冠制定的入境限制措施，此后所有入境旅客，无论是否接种过新冠疫苗，都无须检测以及隔离。加拿大将于4月起…