江西分析研判文化和产业趋势 目标直指文化强省 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网3月28日讯 近日，江西省省长叶建春主持召开文化强省建设工作领导小组会议、省旅游产业发展领导小组会议。他强调，江西要与时俱进开创文化强省建设新局面，持续攻坚迈出旅游产业高质量跨越式发展新步伐，让江西深厚的文化底蕴和丰富的旅游资源焕发新的时代光芒。 会议审议了有关文件，分析研判了江西文化强省建设和旅游产业发展态势，研究部署了重点工作。叶建春指出，没有社会主义文化繁荣发展，就没有社会主义现代化。要以强烈的历史主动精神，铸文化之魂、强文化之基、兴文化之业，加快建设更具创造力、创新力、竞争力、影响力的文化强省。 叶建春强调， 要高标准建设全国红色基因传承示范区，不断筑牢思想根基、强化价值引领、深化红色基因传承。要勇于创新创造，在以文培元上取得更大实效。聚力攻坚克难，要在以文兴业上取得更大实效。 叶建春强调，要在丰富产品供给上下更大功夫，积极推动旅游业态创新，全方位、深层次、宽领域推进文旅融合发展，打造一批具有优质核心吸引物、优美景观环境、优秀文化内涵、优良管理服务水平的一流旅游景区。要在完善产业链条上下更大功夫，积极应对宏观经济、疫情和市场等因素影响，以实施产业链链长制为抓手，持续做强市…