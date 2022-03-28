供应饭店、烧烤摊大瓶啤酒批发/厂家便宜供货邯郸地区，价格优惠 欢迎来到食品商务网， [登录](javascript:void(0)) 免费注册 饭店、烧烤摊大瓶啤酒批发/厂家便宜供货邯郸地区，价格优惠 我公司是瓶装罐装桶装啤酒、黄啤白啤果味精酿啤酒等产品生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。诚信、实力和产品质量获得业界的认可。 我公司所有产品，在啤酒及饮料质量监督检测检验中各项指标均合格，同时均被检验为优级产品。凭着好的品质，传统质臻的酿造工艺及适口流连的品味，赢得了夜场、商超、酒吧、餐饮，批发等广大消费者的青睐，以及多渠道市场的认可。 招商政策: 1、质量优势:公司新推出的各系列产品在同类品种中从质量、口感占有优势,很容易被广大消费群体所接受,市场很快就能打开。 2、价格优势:本公司为您提供低于生产成本的产品,留有很大的利润空间让您自己去发挥。3、销售优势:加盟后您即成为公司在某地区的销售商。产品销售价格根据您所在地区消费能力由您自己确定,公司不干预。 名片 青岛青轩啤酒开发有限公司，是一家从事啤酒科研、生产销售、品牌建设于一体的酿造企业。 本公司坚持以市场为导向，不断增强创…