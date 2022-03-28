华住与COSTA合作 玩“酒店+咖啡”模式咖啡汉庭华住costa酒店_手机网易网

华住与COSTA合作 玩“酒店+咖啡”模式 2022-03-28 12:25:05 北京商报 北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸）3月28日， 华住 集团宣布与 咖啡 连锁品牌COSTA签署战略合作协议，计划在华住旗下所有品牌 酒店 全面引入COSTA咖啡。据了解，目前，华住集团已在全国门店开设50家COSTA快选柜台。2022年2月， 汉庭 日喀则山东路酒店开设了西藏自治区首个华住COSTA咖世家·快选柜台，这也是目前中国海拔最高的华住COSTA快选柜台。预计至2022年底，华住COSTA咖世家·快选柜台有望增至1000家，未来将实现华住旗下29个酒店及公寓品牌全面布局，达到从经济型市场到豪华市场的全覆盖。 事实上，酒店集团与咖啡品牌合作的案例此前也曾有案例。此前，中端酒店麗枫就与铂涛集团首个咖啡连锁品牌MORA咖啡合作，推出中端"酒店+咖啡馆"的商业模式。2019年，OYO酒店旗下连锁咖啡品牌"芬然咖啡"也在西安开出首家店，当时芬然咖啡总负责人表示，由于芬然咖啡利用酒店空置区域经营，无租金成本，消费者可以用低于市场水平50%的价格享受到同等品质的产品。 在业内人士看来，酒店集团联合咖…