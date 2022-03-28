成都2022年3月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球知名的德国体育用品公司阿迪达斯资助投建的“阿迪达斯青悦街角运动场”近日在成都市成华区东林社区正式落成。该运动场是阿迪达斯携手中国青少年发展基金会开展的“快乐体育”项目的成果之一，占地总面积约为1340㎡，包含小型足球场、环形休憩健体区、羽毛球场、乒乓球场、儿童游乐和斜坡攀岩滑梯乐园等丰富设施，旨在为东林社区2.5万余常住居民开辟一方“运动乐活空间”，鼓励更多人在日常生活中快乐健身，享受运动。

落成仪式上，青龙街道党工委书记石杰对“阿迪达斯青悦街角运动场”的项目打造效果给予了充分的肯定。同时，成都市成华区体育协会授牌运动场为“成都市成华区足球协会青少年训练基地”和“成都市成华区乒乓球协会青少年训练基地”，用于持续激励并协助当地青少年体育项目广泛开展。

自2019年起，阿迪达斯与中国青少年发展基金会合作“快乐体育”公益项目，共同聚焦中国青少年及社区体育发展。3年来，阿迪达斯通过该项目向位于四川、河北、广东省的20所学校配置足球训练器材，同时向江苏、安徽、湖北省的多所学校捐赠足球及训练服4.8万余件。四川省是今年阿迪达斯“快乐体育”项目的重点省份之一，作为具有社会责任感的企业公民，阿迪达斯也将持续关注并支持四川省当地青少年足球运动发展，以己之所长，在运动设施、专业足球及体育技能培训和足球文化交流上贡献力量，推进四川省体育设施及体育文化建设，助力“全民健身”计划高效推进，帮助更多人通过运动改变生活。

“快乐体育”进社区 阿迪达斯成都街角运动场落成 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com