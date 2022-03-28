绿地科技控股公司发布2021年第四季度及全年未经审计财务业绩报告

(中文版财务业绩报告仅供参考，如与英文版有差异，应以英文版为准)

— 2021年全年收入同比增长48%至9,884万美元

— 2021年全年净利润同比增长14%至727万美元

—期末现金余额几乎翻番，达到1,780万美元

— 公司预计随着产量增加业绩将于2022年进一步攀升

美国新泽西州东温莎2022年3月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 电动工业车辆及物料搬运机械和车辆传动系统的技术开发商和制造商绿地科技控股公司（NASDAQ: GTEC）（“绿地科控”或“公司”）今天公布其截止至2021年12月31日的2021年第四季度及全年未经审计的财务业绩报告。

2021年全年财务及经营业绩亮点

2021年全年总收入为9,884万美元，较去年同期的6,686万美元同比增长48%。

2021年全年毛利率为19.8%，同比增长70个基点。

2021年全年净利润为727万美元，较去年同期的637万美元同比增长14%。

2021年全年变速箱的产品销量为141,431台，较去年同期的108,913台同比增长30%。

绿地科技控股公司首席执行官王之磊先生评论道：“2021年是绿地科控创纪录的一年，全年总收入同比增长48%，毛利率同比增加70个基点至19.8%。此外，我们推出了一系列符合市场定位的新型电动工业车辆，不仅丰富了新车产品线，同时拓展了在工业级应用领域的更多类别，在制造战略上取得了重大进展。”

王先生继续说道：“我们的长期愿景仍然是成为电动工业车辆的全球标杆，我们相信与传统工业车辆相比，公司将提供更杰出的表现和更快的投资回报。为了实现这一目标，我们新签署了一项分销协议，协议总价值最低为500万美元至840万美元；我们还达成了锂电池解决方案和自动驾驶汽车技术领域的新战略合作伙伴关系。我们对公司的持续成功和进步感到高兴，同时对公司的未来感到更加期待，我们相信凭借有利的市场地位，我们有能力抓住增长机会以获取眼前更大的市场份额。”

绿地科控首席财务官金京先生评论道：“变速箱销量增加继续推动公司取得破纪录的收入增长和更高的毛利率，同时我们加大对基础设施的投资，以支持下一阶段的增长。首先，几乎所有原材料和物流运输方面的成本都在增加，我们虽然已通过现有协议部分缓解了这一问题，但短期内仍受其不利影响。其次，我们通过团队扩员继续加强营销和销售方面的执行力，同时研发投资增加一倍以上以支持产品路线图的扩张。尽管投资显着增加，但2021年全年经营费用占总收入的百分比为11.5%，较去年仅增长2.3个百分点。最后值得一提的是，绿地科控抓住机会巩固了资产负债表，为推进公司下一阶段发展注入更多灵活性。”

近期业务发展及战略亮点：

重大的美国产能扩张： 公司正式选择马里兰州作为公司下一阶段重大的美国生产产能的扩张地点。马里兰州州长拉里·霍根指出：“随着马里兰州继续投资于新产品和新技术，绿地科控在电动工业车辆方面的愿景和增长将与马里兰州的创新生态系统完美契合。”

公司正式选择马里兰州作为公司下一阶段重大的美国生产产能的扩张地点。马里兰州州长拉里·霍根指出：“随着马里兰州继续投资于新产品和新技术，绿地科控在电动工业车辆方面的愿景和增长将与马里兰州的创新生态系统完美契合。” 最低 500 万美元至 840 万美元的潜在分销协议： 绿地科控宣布已签署一项分销协议，在摩洛哥销售工业电动车辆，协议总价值最低为500万美元至840万美元。该协议包括跨多年期限的固定和可调整的最低采购要求，以适应公司不断扩大的电动工业车辆产品线。

绿地科控宣布已签署一项分销协议，在摩洛哥销售工业电动车辆，协议总价值最低为500万美元至840万美元。该协议包括跨多年期限的固定和可调整的最低采购要求，以适应公司不断扩大的电动工业车辆产品线。 推出 GEX-8000 电动工业挖掘机： 绿地科控推出新型电动工业车辆GEX-8000电动工业挖掘机，标志着公司产品路线图的又一次重大扩展。GEX-8000工业电动挖掘机采用141千瓦时锂电池供电，可实现2小时快速充电，一次充电运行9小时，额定负载为8.0吨，其功能强大且零排放的定位有助于推动全球工业设备市场实现进一步现代化。

绿地科控推出新型电动工业车辆GEX-8000电动工业挖掘机，标志着公司产品路线图的又一次重大扩展。GEX-8000工业电动挖掘机采用141千瓦时锂电池供电，可实现2小时快速充电，一次充电运行9小时，额定负载为8.0吨，其功能强大且零排放的定位有助于推动全球工业设备市场实现进一步现代化。 推出 GEL-1800 电动轮式前端装载机： 绿地科控推出了新型GEL-1800电动轮式前端装载机，其采用141千瓦时环保锂电池供电，可实现2小时快速充电、一次充电运行9小时。该产品有效解决了现代设施管理人员面临的一些突出问题，相较于柴油内燃机车辆，GEL-1800拥有更加清洁和可持续的动力、运行零排放、且运行噪音和维护成本皆降低60%的特点。

绿地科控推出了新型GEL-1800电动轮式前端装载机，其采用141千瓦时环保锂电池供电，可实现2小时快速充电、一次充电运行9小时。该产品有效解决了现代设施管理人员面临的一些突出问题，相较于柴油内燃机车辆，GEL-1800拥有更加清洁和可持续的动力、运行零排放、且运行噪音和维护成本皆降低60%的特点。 锂电池战略合作伙伴关系： 绿地科控宣布与普林斯顿新能源公司达成令人振奋的新战略合作伙伴关系。两家公司将合作为绿地科控电动工业车辆（包括电动叉车、电动装载机和电动挖掘机）使用的报废锂电池研发安全且可持续的回收解决方案，以进一步减少环境足迹。

绿地科控宣布与普林斯顿新能源公司达成令人振奋的新战略合作伙伴关系。两家公司将合作为绿地科控电动工业车辆（包括电动叉车、电动装载机和电动挖掘机）使用的报废锂电池研发安全且可持续的回收解决方案，以进一步减少环境足迹。 自动驾驶/无人驾驶汽车技术战略合作：目前，仅在美国就有超过85万辆叉车在运行。绿地科控和Cyngn将携手合作，为这种广泛使用和无处不在的车辆类型和其他工业车辆领域引入可扩展、安全和可靠的自动驾驶汽车技术。

2021年全年财务业绩

2021年全年总收入为9,884万美元，较去年同期的6,686万美元同比增长48%。这一增长主要是由于客户需求增加推动产品销量显著增加和公司有效的供应链管理部分缓解了物流限制和原材料短缺带来的影响。2021年全年变速箱的产品销量为141,431台，较去年同期的108,913台同比增长30%。

2021年全年商品销售成本为7,925万美元，较去年同期的5,405万美元同比增长47%。增长的主要原因是销量增加和原材料价格上涨。

2021年全年毛利润为1,959万美元，较去年同期的1,281万美元同比增长53%。2021年全年毛利率为19.8%，较去年同期增长70个基点。增长主要是由于持续的产品组合战略转向更高价值和更高水平的产品，如液压变速箱产品。

2021年全年总经营费用为1,134万美元，较去年同期的610万美元同比增长86%。2021年全年经营费用占总收入的百分比为11.5%，较去年同期增加2.3个百分点。经营费用增加主要是由于公司增加销售人员并加大全年研发投资一倍以上以支持更高的收入及增长目标所致。

2021年全年经营利润为825万美元，较去年同期的671万美元同比增长23%。

2021年全年净利润为727万美元，较去年同期的637万美元同比增长14%。

2021年全年每股普通股的基本和摊薄净利润为0.58美元，而去年同期为0.67美元。

2021年第四季度财务业绩

2021年第四季度总收入为2,294万美元，而去年同期为2,390万美元。小幅下降主要是由于受新冠肺炎疫情暴发影响累积的订单在去年同期实现交付而今年四季度受持续的关键材料和组件的供应链限制的不利影响。 2021年第四季度变速箱的产品销量为31,349台，而去年同期为37,164台。

2021年第四季度商品销售成本为1,925万美元，与去年同期相比几乎持平。

2021年第四季度毛利润为369万美元，而去年同期为461万美元。2021年第四季度毛利率为16.1%，而去年同期为19.3%。下降主要是由于收入下降和原材料价格上涨。

2021年第四季度总经营费用为379万美元，较去年同期的187万美元同比增长103%。2021年第四季度经营费用占总收入的百分比为16.5%，去年同期为7.8%。经营费用增加主要是由于公司增加销售人员并加大研发投入以支持增长目标所致。四季度研发费用同比增长180%。

2021年第四季度经营亏损为11万美元，而去年同期经营利润为274万美元。

2021年第四季度净利润为42万美元，而去年同期为217万美元。

2021年第四季度每股普通股的基本和摊薄净利润为0.03美元，而去年同期为0.31美元。

业务展望

2022年全年，公司预计交付100到150辆车。

上述展望基于截至本新闻稿发布之日的可用信息，反映了公司对其业务状况和市场状况的当前和初步预估。 鉴于新冠疫情发展在全球可能带来的不确定性，实际结果可能有所不同。

电话会议细节

公司管理层将于美东时间2022年3月28日周一上午8:00点（北京/香港时间2022年3月28日晚上8点）召开业绩电话会议。

请使用以下链接提前注册参加会议，并在会议开始前10分钟拨入。 会议相关信息将于注册成功后提供。

参会人在线注册网址：http://apac.directeventreg.com/registration/event/2738409。

拨打如下电话号码可收听电话会议重播，有效期至2022年4月5日止，会议号码为2738409。

电话号码 国际 +61 2 9003-4211 美国 +1 (855) 452-5696 中国香港 +852 800-963-117 中国大陆 +86 400-820-9035 +86 800-988-0552

公司的投资者关系网站https://ir.gtec-tech.com/会放置电话会议的网络直播及重播。

关于绿地科技控股公司

绿地科技控股公司（NASDAQ: GTEC）是一家开发和生产物料搬运机械和电动汽车传动系统以及电动工业车辆的公司。如欲了解更多信息，请您访问https://ir.gtec-tech.com/。

安全港声明

本新闻稿包含可能构成“前瞻性声明”的陈述。此类声明反映了绿地科技控股公司对未来事件的当前观点，并受到此类风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性不在绿地科控的控制范围内，包括绿地科控年度报表10-K中风险因素部分以及向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的附表14A中的最终委托书。副本可在SEC网站www.sec.gov上获得。诸如“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将会”、“能够”、“应该”、“相信”、“预计”、“潜在”、“继续”等词语以及类似的表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于绿地科控对未来业绩的预期。此外，新冠疫情的进一步传播或另一波病例的发生及其对公司运营、公司产品需求、全球供应链和总体经济活动的影响还存在不确定性。如果出现一个或多个此类风险或不确定性，或者前瞻性陈述的假设被证明不正确，实际结果可能与本文所述的打算、计划、预期或预计结果存在重大差异。本新闻稿中关于过去趋势或活动的声明不应被视为表示此类趋势或活动将在未来继续。除法律要求外，绿地科控不打算也不承担更新这些前瞻性声明的任何义务。

关于初步未审计财务信息的声明

本业绩报告中列出的未经审计的财务信息是初步的，可能会进行潜在调整。当对公司年终审计进行审计工作时，可能会发现合并财务报表的调整，这可能导致与初步未审计财务信息存在显著差异。

如欲了解更多信息，请联系：

中国：

蓝衬衣集团

Feifei Shen

电话: +86 134-6656-6136

邮箱: [email protected]

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电话: +86 135-2551-1189

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美国：

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绿地科技控股公司发布2021年第四季度及全年未经审计财务业绩报告 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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