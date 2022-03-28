贸易信用保险领域的全球领导者——裕利安怡更名为安联贸易。

裕利安怡开启新篇章，更名为安联贸易

更名后对于我们实施2025年战略计划具有重要推动作用

香港2022年3月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，我们开启新篇章：贸易信用保险领域的全球领导者——裕利安怡更名为安联贸易，这一改变并非毫无征兆，因为自2018年以来，我们一直是安联集团的全资子公司。

坚守初心，面向未来

100多年来，我们一直为各种规模的企业提供专业的风险管理解决方案，通过贸易信用保险和保证保险帮助其扩展业务，并保护其资产。我们的目标始终是通过搜集商业资讯来预测和降低风险，以便企业能够安心进行贸易。凭借对市场和经济周期的深入了解，以及针对规模最大的企业数据库进行的预测分析，我们能够支持客户抢占先机，掌控未来。

作为贸易信用保险领域的全球领导者，我们的业务范围遍布全球52个国家，拥有逾5500名员工。我们的品牌名称更改为安联贸易将会进一步促进我们的全球化业务布局。采用新名称后，我们将进一步得益于安联集团的声誉和实力，及其广泛的全球信息和专业服务网络。

安联贸易首席执行官Clarisse Kopff说道："我们现在的名称为安联贸易。这对本公司、我们的客户和员工意味着什么？两个字：更多。更多的全球专业能力和知识，催生更多的本地解决方案。对未来更有信心，有更多机会助力企业发展。更具前瞻性，更多个性化的服务。能够更好地跟上技术变革的步伐。更高的知名度，吸引更多人才，并为我们的员工提供更多工作机会。更多更多的可能性，我们才刚刚开始探索。"

安联集团董事会成员Chris Townsend表示："裕利安怡更名为安联贸易，我们倍感高兴，并相信这一变化将在知名度、业务拓展、增长和创新方面带来各种好处。安联贸易是一家独具特色、数据驱动、科技赋能型的企业，这令我们倍感自豪。"

更名为安联贸易：对我们的未来发展意义重大

新品牌将直接有助于我们2025年战略计划的实施。该计划明确了我们针对各业务和地区的发展目标，主要包括以下三个方面：

拓展核心业务 ： 我们 将增强在贸易信用保险领域的竞争优势。 我们 将继续凭借无与伦比的核保工具、能力和基础设施，以及包括安联代理网络在内的多渠道分销模式，为所有细分市场提供一流服务。 我们 还将加快拓展美国市场。

： 将增强在贸易信用保险领域的竞争优势。 将继续凭借无与伦比的核保工具、能力和基础设施，以及包括安联代理网络在内的多渠道分销模式，为所有细分市场提供一流服务。 还将加快拓展美国市场。 推动增长引擎 ： 我们 还将加快开发增长引擎，例如保证保险和专业解决方案（Transactional Cover Unit 和Excess of Loss）。虽然 我们 已经是这些业务领域的专家， 但我们还将 加大投入，寻求进一步发展，并迅速扩大市场份额。

： 还将加快开发增长引擎，例如保证保险和专业解决方案（Transactional Cover Unit 和Excess of Loss）。虽然 已经是这些业务领域的专家， 加大投入，寻求进一步发展，并迅速扩大市场份额。 做好准备迎接新世界： 我们 的第三项重点工作着眼于长期，因为 我们 认为做好准备，积极顺应贸易的未来趋势至关重要。为保持领先地位， 我们 必须 抓住B2B贸易数字化所带来的机遇，成为这个全新生态系统的主要参与者。

Clarisse Kopff补充说："增长是我们新战略的核心。我们针对客户的国内和国际业务需求，为客户提供贸易信用风险解决方案，确保其以可信及成功的方式顺利完成商业交易。我们将秉承企业使命，为客户提供及时、准确的信息，以客户体验为中心，提供审慎、稳定的服务。更名为安联贸易是一个全新的开始，意味着我们即将进入一个全新的发展阶段，这非常令人兴奋和激动。"

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