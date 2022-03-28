守护蔚蓝大海，行动共创未来

海南三亚2022年3月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 三亚太阳湾柏悦酒店响应2022年地球一小时“行动！共创未来”的主题活动，开启由酒店成员组成公益团队沿太阳湾海岸进行沙滩清洁的公益活动，为住店宾客开放酒店自营植物园采摘，倡导健康生活方式，并于3月26日当晚8:30-9:30关闭酒店6栋主楼外立面灯光一小时，由专业教练带领宾客在水景平台感受瑜伽和冥想传递的静谧理念，感悟人与自然和谐共生的力量，共创蔚蓝世界。

悦香园，是酒店2022年开创的有机植物园，园中精心培植了迷迭香、薄荷、百里香等香草，以及凤梨、火龙果等热带果蔬，旨在在更短的采摘期内释放植物更多新鲜力量和营养，成就形、味、意俱佳的有机健康美食。地球一小时活动当天，酒店带领宾客在悦香园中采摘新鲜薄荷、迷迭香、百里香等香草融入椰子油等精油之中，制作有机手工椰油皂，在保留植物原有香氛之时，以清新植物之名，倡导乐活低碳的生活方式，留住宾客在太阳湾的蔚蓝山海记忆。



三亚太阳湾柏悦酒店 号召宾客手书环保宣言，倡导环保行动

酒店厨师团队一直以平衡、韵味为坚持，将大自然循坏灵感拟入精细美馔之中，在悦香园中采摘有机食材，以应季食材为宾客呈现地球一小时主题的健康茶歇小食及主题饮品。

三亚太阳湾柏悦酒店坐拥太阳湾一湾私密静海，蔚蓝的海水是千百年自然之力的沉淀，优质的生态更彰显了这面静谧深海下的生物多样性。管理层带领员工，邀请宾客志愿者，于3月26日傍晚进行在太阳湾进行沙滩清洁活动，用实际行动呼吁大家爱护海洋，用心与自然和谐相处，完成在约4公里的海岸线的沙滩清洁目标。



三亚太阳湾柏悦酒店组织员工进行沙滩清洁

三亚太阳湾柏悦酒店的6栋主楼在外墙上以白色U型玻璃装饰，无论白天还是夜晚，酒店宛若漂浮于海面之上的白色玉石，充满了浪漫气息。地球一小时活动当晚，酒店在位于5层的水景平台举行熄灯仪式，水景平台是酒店设计师以山海共存的理念在楼宇之间设计的空中景观平台，平台上种植了约10米高的合欢树，树枝向四面伸展，掩映着树下的睡莲池。随着6栋酒店主楼外立面灯光的熄灭，专教练带领宾客以瑜伽和冥想开启沉浸式静心之旅，背靠连绵山脉，享受温柔的海风轻抚，深吸富氧清新空气，感受自然和谐之美。在活动结束尾声，所有参与宾客一同宣读环保宣言，承诺以身体力行的行动实现低碳生活、与自然和谐相处，为保护地球贡献力量。



三亚太阳湾柏悦酒店在地球一小时熄灯期间带领宾客于水景平台进行星空瑜伽及冥想

凯悦集团一直以来都非常重视企业社会责任，并且建立了企业社会责任全球发展计划“Hyatt Thrive凯悦繁荣计划”，Hyatt Thrive凯悦繁荣计划致力于帮助我们所在社区的发展。三亚太阳湾柏悦酒店总经理叶家文先生表示：“我们一直致力于在创造价值的同时承担社会责任，通过使用节能灯泡，使用净化后的循环水进行植被灌溉，倡导使用可降解材料消耗品和清洁沙滩等行动，实现有效节约能源和环保的双重目标。另外，酒店内珍藏的艺术品中也有倡导人与自然和谐共处的作品，诚挚欢迎宾客们与我们共同鉴赏艺术之旅。今年，我们将太阳湾泳池和百福池做了升级装饰，将安排专业的瑜伽教练带领客人体验水上瑜伽、桨板瑜伽、以及冥想等益于身心的活动，酒店自创的‘悦香园有机美食’将着意于呈现‘更多健康、更少添加’的沉浸式美食体验，让健康乐活的度假方式为每一位下榻酒店的客人创造丰富而独特的体验，我们将不遗余力奉献更高标准的服务，并将酒店打造成为‘山海相映、人文共生’的惬意归心之所。”

三亚太阳湾柏悦酒店支持2022年地球一小时行动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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