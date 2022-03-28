杭州2022年3月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年3月27日，三棵树X天猫超级品牌日盛大开启，这是国货涂料行业的第一个天猫超级品牌日。三棵树围绕着“中国三棵树，健康马上住”的主题，联合天猫共同发布《涂刷行业白皮书》，为国民带来更多福利 — 马上住一站式服务2.0升级，进一步推进消费者对一站式涂刷服务的认知，“树”立行业新未来。

2021年，中国实现全面建成小康社会的百年目标。国民收入稳步提升，房地产的相关政策调控下，带动家装行业的蓬勃发展。新房、二手房、存量房等交易提升，涂刷家装需求持续增长。于此同时，家装行业呈线上化趋势，涂刷行业受消费升级驱动高速发展，涂料品质和服务质量成为当前消费关注的重点。天猫涂刷市场受客单价高速增长驱动，销售金额在三年内实现飞速跃进。

可持续收入的增长，也带来了消费形态的转变，新一代消费者个性化、多元化需求凸显，改善居住环境不只是刚性需求，更是实现美好生活的方式。在白皮书中，三棵树深度分析来涂刷行业三大核心消费群体，针对性给出人群涂装解决方案：Z世代偏爱潮流色系，“懒”“宅”属性凸显，喜欢一步到位的一站式服务；城乡小资人群多为家庭的中流砥柱，功效为王，看重质量和服务，注重环保健康；品质中产重视质感和整体性，通过多元化的产品和配套服务来整体营造舒适空间。

传统涂装服务模式存在“工期长、不透明、质量无保”等问题，消费者信任度缺失。为满足当前涂刷行业消费者的新的需求与期待，三棵树马上住携手天猫针对一站式涂刷服务再升级。“服务范围更全面、服务响应更快捷、服务品牌好品质、服务承接更专业、服务监管更省心、服务保障更放心”，三棵树马上住围绕六大维度进行全面升级，为更多中国家庭带去一站式家装感动服务，满足国民多元化家装定制需求，轻松改造新家。

基于家装线上化、内容多样化定制化趋势，三棵树联合天猫开启100个马上住免费改造活动，打造服务行业B2C模式的标杆事件。冬奥冠军暨三棵树品牌代言人-武大靖为马上住推荐官，与全国100个用户共同体验马上住2.0大升级。马上在线预约、马上免费基检、马上方案定制、马上合同签订、马上遮蔽保护、马上全面施工、马上进度反馈、马上完工验收……全程高效标准化服务，简刷户均4.3天，三棵树就高质高量完成全国100户家庭的改造，并全面呈现改造过程，邀请社会公众一同见证服务的升级。这也是家居涂料行业服务模式的一次新体验和新突破，提升消费者信心，引领消费新需求，推动了整个行业的健康有序发展。

“想要的马上就要，理想生活不等待”，在天猫超级品牌日活动期间，三棵树服务再升级，推出响应时效升级、延期赔付升级和安心服务升级，为行业树立标杆。响应实效升级：三棵树承诺“2小时极速响应、24小时预约上门、未及时响应则赔付100元/单”；延期赔付升级，三棵树承诺“工期超出合同约定时间，赔付200元/天”；安心服务升级：全程服务节点可视化，售前、售中、售后全流程保障。“中国三棵树健康马上住”，在这场超品日中，三棵树联合天猫将服务升级利益点可视化透明化，给予消费者服务确定性表达，树立行业交付效率和服务保障新标杆，为更多中国家庭带来更好的的涂装体验。

三棵树X天猫超级品牌日，发布涂刷行业白皮书 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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