酒店、乐园暂停营业 主题公园行业遭遇“倒春寒”_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

疫情的变化让今年年初的主题公园市场经历了一场倒春寒。3月27日，北京商报记者了解到，继上海迪士尼度假区暂停营业后，广州、珠海长隆度假区内的部分酒店也暂时营业，加上此前天津海昌极地海洋公园等主题公园暂停营业，主题公园行业可谓是再次遭遇了疫情的冲击。其实，近两年来，受疫情变化的影响，不少主题公园的业绩并不理想，市场上的波动也在持续。在业内人士看来，疫情的变化确实让文旅行业的复苏变得缓慢，接下来主题公园也可以采取一些措施等来渡过当前难关。 多个乐园临时歇业 近期，由于疫情多点散发，主题公园行业又再度充满了挑战。 随着各地防控措施不断加强，不少主题公园纷纷发出暂停营业的公告。近日，上海迪士尼发布通知，鉴于目前疫情防控情势，上海迪士尼度假区(包括上海迪士尼乐园、迪士尼小镇和星愿公园)将于2022年3月21日起暂时关闭。上海迪士尼将继续关注疫情防控进展并咨询相关部门的指导意见，恢复运营时间一旦明确将及时告知。 同样，天津海昌极地海洋公园也在其公众号中发布了暂时闭园通知。通知显示，根据当前天津市新冠疫情防控工作需要，天津海昌极地海洋公园将于2022年3月20日起暂时关闭。 除了主题公园，一些主题公园…