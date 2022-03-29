旅游 襄阳樊城区：油菜花海助力农旅新发展_TOM旅游

近日，湖北省农业农村厅、湖北省文化和旅游厅等单位联合公布了“2022湖北特色油菜花海”推介名单，襄阳市的“樊城区一号公路油菜花海”成功入选。 蜿蜒的一号公路在田间延伸，从空中俯瞰像一条巨龙，路边黄的油菜花、红的桃花、白的樱花竞相斗艳，水塘、柳树渐次映入眼帘，春天的一号公路更像一幅如诗的画卷。 在一号公路牛首镇李沟村段，上千亩的油菜花，吸引了众多的游客来拍照打卡。为开发 油菜花经济 ，李沟村在油菜花地专门设置了拍照打卡空间，田间小埂上为游客铺设了地毯，以便游人能够近距离的赏花拍照，油菜花海中时不时的传来照相机的“咔咔”声和游客的欢笑声。 樊城区一号公路油菜花海 路边的行道树旁，整齐有序的聚集着周边村落的百姓，他们将家中的土鸡、土鸡蛋、土鸭蛋、土鹅蛋，以及刚从地里收割的韭菜、蒜苔、小青菜等各种土特农副产品摆在路边售卖。现场洋溢着浓厚的 土特产交易 氛围。 “大爷，鹅蛋怎么卖？”“4块钱一个，随便挑！”不到2小时，老人卖出100多个鹅蛋，他满怀欢喜的收着钱，时不时露出爽朗的笑声，“好久没有这么开心了，没想到在家门口也能挣钱！”老人高兴的像个孩子。 李沟村原来是樊城一号公路沿线的14个贫困村之…