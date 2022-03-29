旅游 文化魅力聚人气 四川隆昌乡村旅游提档升级_TOM旅游

在农家民宿吃地道“土味”、在稻虾田边体验钓龙虾的乐趣、在果园边摘边吃边拍美照……近日，四川省隆昌市胡家镇的乡村旅游吸引了不少游客前来打卡。据当地介绍，以争创“天府旅游名县”命名县为契机，隆昌正在创新构建“农业＋文创＋旅游”融合发展新模式，助力乡村振兴。 走进位于胡家镇的 稻渔文化主题生态园 ，只见稻在水中长、鱼在田中游，耳畔不时传来游客的欢声笑语，一幅灵动的乡村画卷跃然眼前。 游客在胡家镇稻虾基地体验钓小龙虾乐趣 依托地势平坦、田多土少，水源丰富、气候宜人等资源优势，胡家镇近年来发展了1万余亩生态稻虾综合种养产业，成功带动了当地群众增收致富，2019年获评农业农村部（稻田虾）特色产业强镇，2020年获评内江市乡村振兴先进镇，2021年获评四川省乡村振兴先进乡镇。 在隆昌大力推进旅游业发展的带动下，胡家镇如今正如火如荼实施稻渔文化主题生态园项目建设工程，全面推进农业、文创、旅游等产业深度融合，进一步带动当地产业发展，拓宽群众致富路径。 “稻渔文化主题生态园项目全面建成后，可以为游客提供集‘吃、住、玩、研、学’于一体的精致 乡村体验 ，让游客快乐玩耍、开心买单的同时，实现助民增收的目标。”…