Evusheld长效抗体组合在欧盟获批用于普遍人群的新冠病毒吐露前预防,珠海到广州 ,珠海大学 ,珠海 天气 ,珠海 旅游

当前位置： 首页 > 电子商务 > 正文 Evusheld长效抗体组合在欧盟获批用于普遍人群的新冠病毒吐露前预防 时间：2022-03-29 14:10:20 来源：本站 阅读：4476920次 阿斯利康公布揭晓，长效抗体组合Evusheld(tixagevimab替沙格韦单抗与cilgavimab西加韦单抗组合)已获准在欧盟上市，用于成年人和青少年(12岁及以上且体重40公斤及以上)普遍人群的新冠病毒吐露前预防。Evusheld是今朝独一在III期临床试验中被证实能够有用预防和治疗新冠病毒传染的长效抗体组合，此前Evusheld已在美国获得应急使用授权，并在英国药品和保健品打点局(MHRA)获得附前提上市许可用于新冠病毒吐露前预防，阿斯利康正在全球规模内申请Evusheld用于新冠预防和治疗的紧迫使用授权或上市核准。 基于Evusheld临床开发项目获得的功效，欧盟委员会核准Evusheld在欧洲上市。Evusheld临床研究功效搜罗来自III期P·ROVENT吐露前预防试验的数据，该试验初步剖析显示，与宽慰剂对比，使用Evusheld的受试者发生有症状新冠传染的相对风险降低了77%…