TOPBRAND 福气鲜活面包/Blidz获融资；兆讯传媒上市；华住与COSTA推出“酒店+咖啡”模式界面新闻

编辑 | 阳子 -最新融资- 福气鲜活面包获近千万元天使轮融资 图片来源：福气鲜活官网 近日，中华面包专营店福气鲜活面包完成近千万元天使轮融资，由旦恩资本独家投资。本轮融资资金将主要用于品牌建设搭建与供应链优化等方面。 福气鲜活面包成立于2021年1，特色是以咸口为主，已推出咔咔福气卷、小龙虾软法、螺蛳粉法棍、青团肉松吐司和紫芋咸蛋小鼓等特色产品。 小编评： 近年来，烘焙行业的市场规模仍在不断扩大。随着人均消费水平不断提升，人们的饮食需求逐渐升级，因此具备特色的烘焙品牌也更受欢迎。同时，连锁化是中国餐饮行业的大趋势，福气鲜活面包同时具备上述两种属性，必然大有可为。 欧洲社交电商Blidz获660万美元种子轮融资 图片来源：Blidz官网 日前，社交购物平台Blidz宣布获得660万美元种子轮融资，由General Catalyst和European VC Peak领投，D4 Ventures、Fabric Ventures、FJ Labs跟投。 Blidz以拼多多为灵感，强化电商的游戏化和社交属性，鼓励用户拼团购买并为其提供大额折扣。该平台包含珠宝、服饰、日用百货等诸多品类。