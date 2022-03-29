海南万宁新增2例阳性感染者，轨迹公布万宁市酒店三亚市

2022年3月29日上午8时，1名省外来琼人员在我市主动核酸检测阳性，结合流行病学史、临床表现、影像学检查和实验室检测，经省市专家研判，诊断为新冠病毒确诊病例（轻型）。市指挥部立即启动应急预案，第一时间进行调查处置，对相关风险人员落实隔离管控、对相关场所落实消毒等措施。经流调和核酸检测，同行的一名密切接触者诊断为无症状感染者。目前，该2名人员已闭环转运至定点医院进行隔离治疗。 初步流调结果显示，该2名感染人员活动轨迹如下： 确诊病例（轻型）：3月26日凌晨1时30分搭乘东航MU5677（座位号37L）抵达三亚凤凰机场，后与朋友自驾前往万宁市神州半岛并入住喜来登酒店，中午12时在酒店西餐厅用餐，约15时自驾前往三亚市海棠区后海村活动，19时到渡瘾饭堂就餐，23时自驾返回到万宁市神州半岛喜来登酒店。 3月27日10时至16时在万宁市神州半岛喜来登酒店活动，16时前往三亚市万丽酒店，18时到达三亚市亚龙湾喜来登酒店入住，20时在糟粕醋海鲜火锅（亚龙湾店）用餐，然后前往餐厅旁的豪叔椰冰购物（约21时），22时返回三亚市亚龙湾喜来登酒店。 3月28日9时在三亚市亚龙湾喜来登酒店用餐，12时退房后…