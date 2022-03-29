专访澳门大学郑裕彤书院代院长黄承发： 打造智慧城市 深化“旅游+”跨界融合_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

黄承发表示，横琴粤澳深度合作区有空间、人才和税务方面的特别优势，加上文化与科技的踫撞，在未来有很大的发展机会，令人相当期待。 南方财经全媒体见习记者 蔡依莹澳门报道 国务院今年1月印发的《十四五旅游业发展规划》明确提出，推进粤港澳大湾区旅游一体化发展，提升大湾区旅游业整体竞争力，打造世界级旅游目的地。深化港澳与内地旅游业合作，创新粤港澳区域旅游合作协调机制，推动资源共享。推动澳门世界旅游休闲中心建设，支持澳门举办世界旅游经济论坛、国际旅游博览会等，打造以中华文化为主流、多元文化共存的交流合作基地。 3月14日，澳门特区行政长官贺一诚出席澳门特区经济发展委员会2022年全体大会时指出，要深化旅游+跨界融合，加强旅游业与关联产业的互动发展。另一方面，要积极培育及发展以中医药研发制造为切入点的大健康、现代金融、高新技术、会展商贸和文化体育等重点新兴产业，争取有新的进展。 澳门大学郑裕彤书院代院长、澳门智慧城市联盟协会理事长、亚太经济与管理研究所智慧旅游研究员黄承发近日接受了南方财经全媒体记者的专访，就智慧城市发展以及旅游+跨界融合相关项目提出了自己的看法。 黄承发表示，横琴粤澳深度合作区有空…