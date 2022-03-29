新京报 好新闻，无止境

2017年3月26日，北京对商业、办公类项目进行限购、限售、停贷，从而在需求侧切断了针对此类改造住宅的炒房通道。“3·26新政”出台后，北京商住公寓成交迅速冰冻。时至今日，经过5年的政策消化，北京商办市场仍未走出低谷，无论成交价格还是成交量，都无法与政策出台之前相比。 业内人士认为，在目前商办限购限贷、国家鼓励发展租赁的背景下，盘活市场存量，进行“商改租”，不失为一个可行的方式，商办市场或将迎来别样的“春天”。 “3·26新政”的核心是对商业、办公类项目进行限购、限售、停贷。图片来源/IC photo 故事： 签约前夕新政出台，买家因无商办购买资格而退房 2013年夏天，由于不够五年连续社保，无法购买纯住宅，小瑞（化名）在朝阳区北苑附近购置了一套不限购的商住新房项目，57平方米总价160万元左右，产权证上署的是他母亲的名字。2014年，小瑞拿到了房本，将房子通过中介出租。 2017年春节刚过，北京再次盛传“商办类住房将全面限购”。此时，小瑞的社保已满五年，眼看着小孩也快到入学年龄了，小瑞萌发了卖掉商住房、重新置换住宅的打算。春节后，小瑞就通过中介机构将房源挂出，陆续洽谈了不少购房者。在…