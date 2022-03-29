张伯礼接受采访：应对奥密克戎 中医治之有效 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

“在1月8日这轮我国奥密克戎首次阻击战中，天津建立的中医病区使用中医方法治疗的62名患者，年龄从12岁到90岁不等，平均住院时间是11.4天，平均核酸转阴时间是9.7天，最快转阴时间是5天，无一例转为重症。”张伯礼院士介绍，奥密克戎毒株传染性更强，潜伏期较短，但症状也相对较轻，主要表现为咽喉干痒、咽痛、发热、咳嗽等上呼吸道症状，肺部炎症开始阶段表现不明显，更多是轻症和无症状，中药治疗效果较好。 近期，国内各地相继出现奥密克戎变异毒株引发的新冠肺炎疫情。为适应形势变化，国家卫健委和国家中医药管理局近日联合印发《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，对中医治疗内容进行修订完善。 新版诊疗方案与上一版时隔近一年多时间，出台背景是什么？为何要对中医治疗内容进行修订与完善？人民英雄国家荣誉称号获得者、全国名中医张伯礼院士解读新版诊疗方案对中医诊疗带来的指导意义。 中医应对奥密克戎行之有效，新版诊疗方案同步增加中医药篇幅 “新版诊疗方案变化最大的是中医药的篇幅明显增加了。” 张伯礼院士介绍，奥密克戎毒株引起的新冠肺炎表现有许多不同点，但中医证候核心特征没有变，仍然是湿毒郁肺，兼夹发病。此次改版…