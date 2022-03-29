新疆公布旅游市场八类违法行为典型指导案例 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

近日，新疆启动未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”专项整治，并公布旅游市场常见的八类违法行为共14个典型指导案例，帮助广大消费者树立正确的消费维权意识，教育旅游从业者合法经营，提升旅游服务质量，共同营造健康、文明、舒适的旅游市场环境。 一、向不合格的供应商订购产品和服务 案例1：为接待旅游者选择的交通车辆不具有合法经营资格行政处罚案（克拉玛依市） 2021年6月30日，克拉玛依区城市管理局昆仑街道文化市场综合执法队执法人员依法对克拉玛依市某国际旅行社有限责任公司进行现场调查取证后发现，2021年6月20日，该旅行社为接待游客选择的旅游车不具备合法经营资质，后对该旅行社授权委托人及涉案司机进行案件询问笔录证实了这一行为。该旅行社违反《旅行社条例实施细则》第三十八条的规定。 依据《旅行社条例实施细则》第六十条规定，给予当事人没收违法所得196元，罚款588元的行政处罚。 案例2：新疆某旅行社有限公司向不合格的供应商订购产品和服务行政处罚案（哈密市） 2021年3月21日，哈密市文化市场综合行政执法队依法对新疆某旅行社有限公司组团的市区一日游进行检查时，发现该团队车辆中的三辆车存在无租车…