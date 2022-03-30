清明旅游不少游客持观望状态，旅行社等待周边游订单机票周边游导游旅行社旅游_手机网易网

清明旅游不少游客持观望状态，旅行社等待周边游订单 2022-03-30 17:21:09 21世纪经济报道 21世纪经济报道记者 陈洁 实习生 莫海昕 广州报道 当听到新的疫情消息时，广东佛山居民李婷（化名）知道，她要第三次修改自己的清明出游计划了。 这个假期，李婷本来计划去江浙一带，但是疫情消息使她决定转道去相对更近的江西 旅游 。“在定好酒店之后，我突然发现江西想去的一些景点因为疫情关闭了，然后我决定 周边游 ，没想到还是碰到疫情。” 和李婷此前的计划一样，位于广东的容琳（化名）也想去杭州旅游和探亲，她也在密切关注当地的疫情和防疫政策。“最担心的是各省的防疫政策随时变化，或者突发疫情。我怕被隔离在当地，少则三四天，长则半个月，会严重影响日常生活安排。” 21世纪经济报道记者在采访后了解到，许多清明出游人群也有类似担心，做旅行计划的时候非常谨慎。 3月28日，根据去哪儿网发布的清明小长假出行报告，本地游是今年清明假期的绝对主题。从酒店预订来看，在去哪儿平台上，本市订单占比达到了45%，本省订单占比达到50%。同程旅行的报告显示，今年清明小长假期间的酒店订单中，本地酒店订单占比超过60…