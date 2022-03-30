“本地游”崛起，民宿企业“下沉”众生相

阳春三月，花满人间。 清明节即将到来之际，下乡踏青赏花成为了大众春游的热门选择。 根据木鸟民宿3月24日发布的《2022清明假期民宿预订趋势报告》显示，受当前多地疫情防控政策影响，消费者春游的半径缩减到城市周边范围，本地化、小半径特征明显。 旅游市场向本地化，郊区化方向发展，民宿行业也在逐步渗透至三、四、五线城市的下沉市场。这背后的逻辑并不难理解，生产力水平的提高，使得乡镇的消费不断升级，大众对于文化精神消费的要求逐渐提升，由此也催生了民宿行业在下沉市场的广阔前景。 值得注意的是，有关部门也针对乡村民宿出台了一些利好政策。比如，近期国务院发布的关于乡村振兴重点工作的意见，其中第十六条就明确提出要重点发展乡村休闲旅游等产业。 可以预测的是，三、四线城市及乡镇组成的下沉市场正在成为民宿企业趋之若鹜的新赛道。木鸟、途家、小猪民宿等纷纷加快了对乡镇旅游的渗透，民宿企业之间的竞争进入新阶段。 民宿”拥抱”下沉市场 消费水平的逐步上升，推动了国人的旅游需求，同时也带动了住宿行业的野蛮生长。 三年前，住宿行业增长迅速，延伸出酒店、宾馆、旅馆、旅店、招待所、客栈、青旅、公寓、度假别墅等细分赛道，行业趋…