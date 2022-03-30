昆明2022房价 走势 学校、酒店、道路都来了，巫家坝配套正在兑现-平昌房地产信息网

四期5-8#、30-32#建筑立面进行，多幢建筑立面进行60%以上，一部分楼幢则处在窗扇、门套安裝环节； ▲三期实图丨彩色图库新项目官方微博 五期1#、2#、3#、25#、27#、28#楼行为主体已到顶，填充墙进行十几层到三十多层不一，26#、29#行为主体到顶。 现如今，新项目再度进行了复工典礼，后面能不能有序推进续建工作中、成功拿房？现阶段仍不为人知。 住房贷款利率陆续下降 非机关事业单位也可以保证21-22%首付款 3月3日，房月儿打电话昆明市10大流行金融机构获知： 现阶段，昆明市的10家主要金融机构，有7家银行首套房贷款利率低至4.9%，仅平安银行和浦发第一套房利率超5%。 与1月份的住房贷款利率对比，昆明市下列10家主要金融机构第一套房利率已全程下降。 实际到住房贷款中，对每一位购房者的危害多不多呢？ 以第一套房商贷100万、30年等额本息为例子： 1月，最大利率5.5%，总还贷约204万，贷款利息总金额约104万，月供约5700元； 3月，4.9%利率，总还贷约191万，贷款利息总金额约91万，月供约5300元。 换句话说，如今购房和一个多月前买房，购房成本费少了约13万…