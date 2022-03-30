旅游 全国首个“华夏神话”主题数字乐园落户武汉_TOM旅游

3月29日，武汉文化投资发展集团旗下的华中国家数字出版基地(智谷文化产业园)招商签约大会在汉举行，20个项目集中签约入驻园区二期，涵盖数字创意、工业设计、智能网联汽车、文化旅游、文化金融等“文化+” 新兴产业领域 ， 投资总金额 达53.87亿元。 华中国家数字出版基地（智谷文化产业园）由武汉文投集团投资、建设、运营，是华中地区首家、省内唯一的国家级数字出版基地。园区坚持“数字文化产业综合服务平台”定位，以数字出版为特色、文化科技和工业设计“两翼” 融合发展 ，先后荣获“全国版权示范园区（基地）”“湖北省首批现代服务业与先进制造业深度融合试点园区”“武汉设计之都示范园区”等称号。 数字山海经奇幻乐园效果图 大会现场，智谷文化产业园与武汉泓涛资产、伟世通亚太公司、湖北沃可智能科技、东风猛士科技、山水盛典、湖北银行、云帆新材料、武汉中科先进技术研究院等20家国内头部企业分别签订战略合作协议。 其中，由武汉文投集团联合投资知名头部企业山水盛典公司共同投资1.5亿元打造的“数字山海经奇幻乐园”项目，是全国首家以“华夏神话体系”为主题的沉浸式数字演艺IP。项目首期整体规划面积5600平，包含奇幻…