近日，据上海联合产权交易所公开信息，上海嘉奕酒店管理有限公司100%股权被挂牌转让，转让方为上海龙裕投资集团有限公司，本次转让底价为1000万元，信息披露自3月25日至4月8日。 图源：上海联合产权交易所 公开资料显示，转让标的企业上海嘉奕酒店管理有限公司成立于2018年8月27日，位于上海市嘉定区新源路818号1层101、2层、3层。法定代表人为黄晓芝，注册资本为200万元人民币。经营范围为酒店管理(不含食品生产经营)，停车场管理，会务服务，商务信息咨询，旅馆，餐饮服务，物业管理。 该公司由上海龙裕投资集团有限公司持股100%，上海龙裕投资集团有限公司法定代表人为张林昌。 此外，该转让标的与张林昌持有的上海市嘉定区安亭镇新源路818号龙裕嘉奕酒店捆绑转让，意向受让方申请受让本项目同时须申请受让上述项目，本次交易单独申请其中任意一宗均为无效。两宗项目中的任意一宗项目违约，则视作受让方对本项目违约。若产生竞价，以两宗项目的合计挂牌价格为竞价底价，两宗项目分别按照各自对应的占比分配竞价后成交价格的增值部分。 原题 ：《上海嘉奕酒店管理有限公司拟转让100%股权》） 转载请注明： 品橙旅游 …