晋中平遥：“旅游+” 加出全域旅游格局

原标题：“旅游+” 加出全域旅游格局 ——平遥县奋力建设全方位高质量发展的国际旅游城市 ①平遥古城迎薰门城楼 ②平遥古城百川通票号博物馆 ③夜晚的古城城墙 ④平遥古城俯瞰图 有人曾评价：“平遥是底蕴深厚的乱世佳人，经风历雨却宠辱不惊”。深邃的巷道，古老的房屋，如诗如画，如痴如醉。古城城墙、明清街、平遥县衙、日升昌票号、平遥文庙等还有平遥城外的双林寺，都成为探寻历史痕迹、追古怀思的好去处。 平遥古城是世界文化遗产、历史文化名城、国家5A级旅游景区、全国旅游标准化示范县、全国首批人文旅游示范基地，是山西旅游龙头和重要旅游目的地。全县以平遥古城、双林寺、镇国寺为核心，正式开放的旅游景区（点）达到23处（1处5A、2处4A）。 近年来，依托独特的县域资源优势，平遥县突出政府主导和规划引领作用，坚持精品化、全域化、国际化发展方向，建设全域旅游创新区，着力构建“全民共同参与、城乡协同联动、星月交相辉映、功能多元互补”的全域旅游格局。 完善顶层设计，创新机制加动力 截至去年12月底，平遥古城接待游客166.0774万人，景点接待72.5141万人；门票收入4365.92195万元，同比增长38.62…