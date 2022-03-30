北京2022年3月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月25日下午，中科曙光与泽塔云在武汉签署战略合作协议。双方作为信息技术创新企业，将以此合作为新起点，持续丰富内涵，进一步加大"国产算力"在国产服务器产品适配及落地应用、数据中心异构算力升级等领域的合作，为国家算力布局、算力服务产品创新实践作出新的贡献。

中科曙光副总裁兼曙光国际公司总裁李传军、汉阳区投资发展集团董事长冯振宇、泽塔云董事长查乾等出席并见证。

当前，算力已成为信息社会的核心生产力，而作为数字经济的重要驱动力，新技术、新业态、新场景和新模式正主动与算力进行深入的融合、共生。



泽塔云董事长查乾

签约仪式上，泽塔云董事长查乾在致辞中表示，2022年"东数西算"工程正式启动，算力网络建设进入快速成长期，发展算力网络，离不开超大型数据中心的支撑。当前，随着国家信息化安全的战略布局，泽塔云正在加快国产的"CPU+GPU"的双算力云计算平台产品研发。

同时，查乾强调，中科曙光作为核心信息基础设施领军企业，在计算、存储、安全、数据中心等领域拥有深厚的技术积淀和领先的市场份额，在未来国家算力网络体系发展的道路上，很高兴有中科曙光的助力，希望双方在产品创新、解决方案、市场推广等多方面展开深入合作，共同推动云计算领域生态发展。



中科曙光副总裁李传军

中科曙光副总裁李传军对泽塔云的信任表示感谢。他说，中科曙光一直致力于为各行各业提供触手可达的海量算力及服务，并以灵活调用的算力服务，为高校、企业及个人提供丰富的计算、AI、存储等资源，助力用户实现智能化、数字化创新发展。期待双方联合攻克重大技术难题，提供一体化服务的新型信息基础设施。



汉阳区投资发展集团董事长冯振宇

随后，汉阳区投资发展集团董事长冯振宇表示，希望双方以此次签订战略合作协议为契机，进一步推动双方在多渠道、多领域、多层次合作登上新台阶，构筑全新的算力底座，为各行业企业数字化转型持续赋能，共同开创高质量发展的新局面。

最后，双方来宾共同见证了战略合作签字仪式。未来，中科曙光与泽塔云将以用户需求为中心，共同构建数字化算力新生态，让"国产算力"成为数字经济发展的核心引擎。

"国产算力"新势力，中科曙光与泽塔云战略合作签约 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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