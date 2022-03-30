[携程：清明小长假 精品民宿订单量增长超过50%广东省_新浪科技_新浪网] DoNews3月30日消息（翟继茹）携程发布《2022清明假期旅行趋势洞察》显示，今年清明，国内排名前十的旅游热门城市为：北京、广州、杭州、重庆、深圳、武汉、西安、长沙、三亚、南京。 报告显示，西部旅游成为一大亮点，今年清明假期西部旅游恢复领先东部20%。此外，西部旅游订单总量占到了东部旅游的67%，东西部旅游市场的差距大幅缩小。数据显示，全国清明出行住宿预订热度增幅榜TOP10城市为：德阳、泸州、娄底、达州、广安、株洲、遂宁、内江、广元、南充，其中八座西部城市榜上有名。 报告显示，今年清明节，携程平台上本省景区门票、度假酒店等旅游订单占比超六成，而精品民宿、精致露营、当地向导等小众、新奇旅游方式备受喜爱。其中，小而美酒店订单量占比超疫情前3倍以上，精品民宿订单量增长超过50%，亲子主题酒店订单占比近四成。在露营方面，2022年清明节露营产品预订量同比增长超3倍；其中“一南（广东）一北（北京）”露营最热，广东露营产品订单量相比春节期间增长2倍。