[携程:深圳、南京、南昌用户清明出游热情大涨] 【品橙旅游】3月30日，携程发布《2022清明假期旅行趋势洞察》。由于各地疫情防控态势不同，今年清明旅游出行呈现出不同的区域特征，撒欢游、反弹游、花式本地游、云旅游成为最亮眼的四大游玩趋势。 携程数据显示，今年清明假期西部旅游恢复领先东部20%，东西部旅游目的地的差距大幅缩小；部分之前受疫情影响的地区在解封后，用户旅行意愿出现明显反弹，而受限于短途游的形式，用户清明旅行消费也出现了“补偿心理”、消费力大幅提升。 撒欢游：西部旅游恢复领先东部20% 西部旅游目的地“赢麻了” 携程数据显示，今年清明，国内排名前十的旅游热门城市为：北京、广州、杭州、重庆、深圳、武汉、西安、长沙、三亚、南京。按照目的地热度，区域出游通常呈现东部旅游>西部旅游>中部旅游（注：本文中将东北及东部一并计入东部进行统计）的特征；但由于受本轮疫情影响较小，西部旅游市场成为2022年清明出行的一大亮点。 携程数据显示，2022年清明小长假，西部旅游订单总量占到了东部旅游的67%，而2021年这个数字只有33%——东西部旅游市场的差距大幅缩小；从整体订单量的同比恢复来看，西部…