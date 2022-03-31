阿里会放弃飞猪吗？阿里集团阿里巴巴美团携程_手机网易网

图片来源@视觉中国 文丨海克财经，作者｜何旭 3月31日，阿里旗下出行服务平台飞猪旅行总裁庄卓然发出全员信，宣布启动组织改革，回归创业者心态。 信中提到，管理动作必须少搞花样，把精力专注在业务成长上，不同兵种接下去都要提升饥饿感和专业水准，要脸对客户，讲人话、做实事儿，团队要为未来独立面对市场做好充分准备。 庄卓然全员信相关内容仍在快速发酵，而其中所列员工持股计划只是诸多细节中的一个。 大环境在考验大厂，而互联网大厂生态下的各业务单元当前务必要在正确和躺平之间尽快找到一个恰当的发力点，因此，它们如何再布局尤为值得关注。 裁员话题早已不再新鲜。3月初，腾讯、阿里等大厂的裁员消息冲上了微博热搜，而据称阿里人员变动最大的，就是生活服务板块，这当中就包括飞猪。 尽管外界对飞猪裁员情况及裁员比例说法不一，但有一点则是飞猪当前面临的一个关键问题，那就是在聚焦电商主营业务的情况下，阿里还能拿出多少决心和资源继续支持这几年始终处于疫情阴影下振作乏力的飞猪。 9个月前的2021年7月， 阿里集团 董事长兼CEO张勇以阿里集团全员信的形式，宣布了一系列组织升级决定，其中高德、本地生活和飞猪被合并成了生活服…