武汉2022年首轮集中供地揽金约89.32亿元 中交、武汉城建等均有斩获-房产频道-和讯网

中国网地产讯 3月31日，武汉开启2022年首轮集中供地，共计出让10宗地，其中1宗地流拍，总成交价约89.32亿元。 凯德集团以23.1亿元竞得P（2022）006号，溢价率5%。 地块编号P（2022）006号，土地位于硚口区发展大道与淮海路交叉口武汉中央商务区常码头，土地用途住宅、机关团体，起始价22亿元。 据土地出让文件显示，项目内应配建一所9班幼儿园，用地面积不小于3780平方米，建筑面积不小于2730平方米，并按照《市人民政府关于进一步加强住宅区配套幼儿园建设和管理的意见》（武政规[2017]63号）规定执行，建成后其用地及房屋产权无偿移交项目所在区教育部门。根据硚口区人民政府意见：根据商务区区域交通管理服务需求，竞得人须在项目用地内还建一处建筑面积3500平方米交警中队业务用房给武汉市公安局交通管理局或其指定单位，且设置独立出入口，并按规定配备相应停车位，业务用房由竞得人在土地成交后36个月内按毛坯无偿交付，并在移交之日起12个月内配合武汉市公安局交通管理局或其指定单位办理不动产权登记手续；为保证地铁运营功能和安全，常码头一期项目范围内涉及地铁出入口、紧急疏散口、风亭等土…